Подростки из пяти стран познакомились Дальним Востоком в проекте «Здравствуй, Россия!»

Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился международный культурно-образовательный проект «Здравствуй, Россия!». С 6 по 15 июля в регионе гостили 28 ребят из Австралии, Китая, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов и Палестины. Организатором выступило Россотрудничество, а программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Россия в мире» президентского национального проекта «Молодежь и дети».

За полторы недели участники не только познакомились с историей и культурой Хабаровского края, но и увидели, как живут и учатся их сверстники на Дальнем Востоке. Одной из ключевых точек маршрута стал детский технопарк «Кванториум», где школьники попробовали свои силы в робототехнике, программировании и инженерном деле. Кроме того, делегация посетила Дальневосточный университет путей сообщения, чтобы узнать о подготовке инженеров, айтишников и экономистов в регионе.

«В этой поездке мне очень понравился детский технопарк «Кванториум», где были различные технологические направления. Поскольку я очень люблю технику, именно это место запало мне в душу. Возможно, я даже перееду в Хабаровск в будущем, чтобы здесь работать», — поделился впечатлениями участник из Объединенных Арабских Эмиратов Станислав Сальников.

Образовательная часть проекта гармонично сочеталась с насыщенной культурной программой. Гости побывали в нанайском селе Сикачи-Алян, где увидели древние петроглифы — наскальные рисунки возрастом в сотни лет, и познакомились с культурой коренных народов Приамурья. Для них организовали прогулку по экологической тропе в Большехехцирском заповеднике, где они любовались цветущими лотосами Комарова, а также теплоходную прогулку по Амуру с посещением музея Амурского моста. Отдельный день делегаты посвятили знакомству с традициями дальневосточного казачества, посетили Хабаровский краевой цирк и Молодежный досуговый центр.