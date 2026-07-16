Депутат Госдумы Попов: Пешеходный мост у Рублевского шоссе приведут в порядок Фото: канал Евгения Попова в MAX

Пешеходный мост у Рублевского шоссе в Москве будет отремонтирован. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Попов в своем канале в мессенджере MAX.

По словам парламентария, конструкция, расположенная у дома 4, строения 1, давно стала привычной частью пешеходного маршрута для местных жителей. Со временем мост начал разрушаться, и в управу, ГБУ «Жилищник» и на портал «Наш город» стали поступать обращения с просьбой восстановить переправу. После этого Попов направил в управу района депутатский запрос.

Обследование показало, что мост находится в аварийном состоянии. Принято решение усилить несущие конструкции, заменить плиточное покрытие и установить новые перильные ограждения. Работы планируется завершить в этом году, после чего жители смогут продолжить пользоваться привычным маршрутом.