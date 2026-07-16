Избивший инспектора в московском метро получил два года принудительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, напавшему на инспектора транспортной безопасности в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Инцидент произошел в марте 2025 года в вестибюле станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии. Двое пьяных мужчин угрожали ножом дежурившему инспектору, а затем избили его. В результате сотрудник получил закрытый перелом костей носа со смещением и травму глаза. Пострадали и пассажиры, которые попытались заступиться за инспектора.

Один из фигурантов, Юрий Славин, признан виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия и использованием предметов в качестве оружия. Суд назначил ему два года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Кроме того, осужденный выплатил пострадавшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов подчеркнул, что безопасность пассажиров и сотрудников метро является законом, а любое проявление агрессии влечет жесткий и незамедлительный ответ правоохранительных органов. Наказание за подобные преступления всегда будет суровым и неотвратимым.