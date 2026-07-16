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НовостиОбщество16 июля 2026 6:11

Москвичей предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду в четверг

Жителей Москвы призвали не парковаться под деревьями из-за ветра
Мила ГЕНЬ
Москвичей предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду в четверг

Москвичей предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду в четверг

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля, в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в канале в мессенджере MAX столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на прогнозы синоптиков.

По данным метеорологов, непогода возможна в дневные часы. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 16 июля. «Желтый» уровень означает потенциальную опасность погодных условий и рекомендует жителям соблюдать осторожность.