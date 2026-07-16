Ефимов: На юго-востоке Москвы построили 6 жилых комплексов по реновации

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о новых домах, возведенных на юго-востоке столицы по реновации.

«Юго-Восточный административный округ занимает первое место среди округов Москвы по количеству введенных по программе реновации домов. Всего здесь сдано в эксплуатацию уже 89 объектов. В июне текущего года завершено строительство шести жилых комплексов», - отметил заммэра, подчеркнув, что это комфортабельные новостройки, рассчитанные на 1778 квартир жилой площадью более 106 тысяч квадратных метров.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, они возведены по индивидуальным архитектурным проектам: у квартир удобные планировки, готовая чистовая отделка выполнена в светлых тонах.

Заммэра также добавил, что в подъездах реализована концепция безбарьерной среды, благодаря которой пространства общего пользования будут комфортны для родителей с детьми, пожилых людей и маломобильных жителей.

В Выхине-Жулебине возвели два жилых комплекса. Их адреса: ул. Ташкентская, д. 14, корп. 3 и 4. Еще два ЖК появились в Рязанском районе. Их адреса: 3-я Институтская ул., д. 4, корп. 1, 2-й Грайвороновский пр-д, д. 38А.

По одному новому зданию построили в таких районах, как Кузьминки (ул. Юных Ленинцев, д. 103, корп. 3) и Текстильщики (ул. Грайвороновская, д. 19А).

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что новостройки отвечают высоким стандартам качества.

«При строительстве использованы материалы отечественных поставщиков, а инженерные системы и противопожарное оборудование отвечают современным требованиям», - сообщили в ведомстве.

Благодаря системной работе «Контроля Москвы» удается достичь столичного стандарта качества строительства. В Мосгосстройнадзоре уточнили, что на шести стройплощадках в совокупности состоялись 73 выездные проверки.

С момента старта реновации в Москве построили более 8 миллионов квадратных метров жилья. В новые квартиры начали переезжать около 286 тысяч человек. По итогам 2025 года Фонд реновации признан лидером по объему введенного жилья среди застройщиков Москвы и России.

Монолитный жилой комплекс по реновации построили в районе Щербинка. При этом использовали технологии объемно-блочного домостроения. Об этом ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали, что подробности о реновации публикуются на mos.ru. А о том, какие квартиры и дома строят для участников программы, читайте по ссылке. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять реновацию.