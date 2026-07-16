Владислав Овчинский: Более 2,5 тысячи цифровых паспортов оформлено в Москве с начала года

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Столичные строители и чиновники все активнее отказываются от бумаг в пользу «цифры». За первые шесть месяцев текущего года в Москве было оформлено свыше 2,5 тысячи цифровых паспортов для объектов капитального строительства. Эта цифра заметно превышает показатели прошлого года — прирост по сравнению с аналогичным периодом составил 72 процента. По мнению экспертов, такая динамика говорит не просто о моде на технологии, а о реальной эффективности электронного документооборота, который упрощает жизнь и застройщикам, и городским службам.

О том, что представляет собой этот инструмент, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. По сути, цифровой паспорт — это своего рода «личное дело» здания. Он собирает воедино все ключевые сведения о проекте: от разрешительной документации до технических параметров. Теперь, чтобы получить актуальную информацию, городским службам не нужно поднимать архивы или делать десятки запросов — все данные собраны в единой системе и обновляются в режиме реального времени.

«Цифровой паспорт становится единым источником достоверной информации об объекте на всех этапах его реализации. Благодаря этому специалисты работают с актуальными сведениями, а многие процессы выполняются автоматически, без повторного ввода данных и дополнительных согласований. Это помогает ускорить принятие решений и снизить вероятность ошибок при сопровождении строительства», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Координацию работы этой системы взял на себя Департамент градостроительной политики, а за техническое совершенствование платформы отвечают специалисты столичного Департамента информационных технологий.