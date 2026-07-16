Анатолий Гарбузов: КМЗ подтвердил соответствие системы контроля качества лифтов национальным стандартам

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о подтверждении Карачаровским механическим заводом (КМЗ) соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Предприятие завершило процедуру переоформления сертификата. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, документ распространяется на ключевые направления деятельности. Сюда входят проектирование, производство, монтаж, поставка и сервисное обслуживание лифтового оборудования.

«Столичная промышленность последовательно внедряет современные стандарты управления производством. Подтверждение соответствия системы менеджмента качества Карачаровского механического завода установленным требованиям отражает системную работу предприятия по развитию производства», - подчеркнул столичный министр.

Он сообщил, что за прошлый год завод увеличил выпуск лифтов на 45 процентов — почти до 5 тысяч единиц. А за первый квартал 2026 года КМЗ практически удвоил объемы по сравнению с теми же месяцами 2025 года, уточнил Гарбузов.

Сертификат подтверждает соответствие системы менеджмента качества на КМЗ национальному стандарту. Система включает в себя все ключевые процессы — от проектирования и изготовления лифтов до поставки и сервисного обслуживания. Она обеспечивает единые требования к организации работ, контролю качества продукции и постоянному совершенствованию производственных процессов.

Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский пояснил, что предприятие последовательно наращивает объемы выпуска, сохраняя высокий уровень качества и надежности продукции.

«Переоформление сертификата подтверждает, что действующий на предприятии подход соответствует современным требованиям и обеспечивает единые стандарты на всех этапах работы», - отметил глава компании.

Он добавил, что установленное на заводе новое оборудование уже позволило увеличить производительность на отдельных участках на 30–50 процентов и повысить эффективность производственных процессов.

Напомним, Карачаровский механический завод является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Благодаря модернизации производственная мощность вырастет до 12 тысяч лифтов в год. Кроме того, КМЗ сможет обеспечить выпуск самой разной продукции. Например, эскалаторов, траволаторов, подъемных платформ для маломобильных людей и высокотехнологичных компонентов лифтового оборудования.