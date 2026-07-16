Ликсутов: 96% отечественных микросхем произведено в Москве

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об увеличении производства высокотехнологичной продукции столичными производителями. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, сюда входят печатные платы, интегральные схемы, полупроводниковые приборы и другие решения.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город планомерно поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей: от фармацевтики до радиоэлектроники. Столичным предприятиям доступна современная промышленная инфраструктура, субсидии и налоговые льготы, которые позволяют масштабироваться и выводить на рынок передовые разработки. За первые пять месяцев 2026-го компании нарастили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий на 35,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в то же время производство электронных интегральных схем выросло более чем в полтора раза.

Как сообщил Ликсутов, при этом 96 процентов данной продукции, выпущенной в стране, — приходится на Москву.

Известно, что с начала года в столице создали каждый второй пьезоэлектрический прибор и каждую пятую смонтированную печатную плату в России.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что Москва является национальным центром радиоэлектроники и лидером среди регионов по показателям отраслевой выручки.

«Исторически именно в Зеленограде создавались решения, которые определили успешное развитие национальных технологических проектов, в том числе в медицине, космосе и автомобилестроении», - напомнил столичный министр.

Он также рассказал, что сегодня микроэлектроникой и приборостроением в городе занято более 850 предприятий. Там работает каждый пятый московский промышленник.

Например, компания SAUK начала производить автономные беспроводные маяки для контроля технологических процессов и сохранности продукции. Их используют на промышленных сооружениях, в фармацевтике и логистике. Среди преимуществ BLE-маяков - их герметичность и возможность удаленного мониторинга режимов хранения, углов наклона, ударов и вибраций. Это помогает, например, в пищевой отрасли.

Москва признана крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год здесь запускаются около 150 новых высокотехнологичных предприятий. Московские производители могут воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки.