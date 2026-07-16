Владислав Овчинский: в Тимирязевском районе строится жилой комплекс по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В Тимирязевском районе Северного административного округа столицы продолжается строительство жилого комплекса в рамках программы реновации. Общая площадь объекта превышает 36 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство ведется на месте снесенных по программе реновации домов по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1.

«Жилой комплекс будет состоять из двух корпусов башенного типа, объединенных общей подземной автостоянкой. В нем предусмотрено 368 квартир общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. Сейчас на строительной площадке ведутся монолитные работы. В одном из корпусов приступили к кладке наружных и внутренних стен. Одновременно выполняются работы по черновой отделке и устройству инженерных систем», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Руководитель Департамента градостроительной политики также обратил внимание на удобное расположение новостройки. До станции Петровско-Разумовская третьего Московского центрального диаметра — всего пять минут пешком, до одноименной станции метро можно добраться за десять минут. Рядом находятся остановки наземного транспорта, а для автовладельцев предусмотрен удобный выезд на Дмитровское шоссе.

На первых этажах жилого комплекса разместят комнаты для консьержей и колясочные, где можно будет хранить самокаты, детские коляски и велосипеды. Для маломобильных жильцов входы в подъезды сделают на одном уровне с тротуаром — без ступеней и порогов.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.