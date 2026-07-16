Ефимов: В районе Проспект Вернадского строят здание для отдела полиции

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строящемся на западе столицы административном здании для полиции. Его адрес: улица Лобачевского, земельный участок 50.

«В районе Проспект Вернадского строится трехэтажное здание для отдела полиции площадью почти 6,4 тысячи квадратных метров. Проект реализуют в рамках программы «Безопасный город» за счет средств городского бюджета», - отметил заммэра.

Он уточнил, что строители завершают бетонирование фундаментной плиты. После этого приступят к устройству вертикальных конструкций подземной части.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, завершить работы на объекте намечено в 2027 году.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства.

Для облицовки здания используют керамические панели и металлические кассеты. По проекту они будут холодных серебристых оттенков. Сооружение украсит угловая часть навесного стеклянного фасада.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, в здании разместят кабинеты для работы сотрудников полиции, комнаты приема граждан, помещения дежурной части, конференц-залы для совещаний и торжественных собраний.

«Также здесь оборудуют тренажерный зал, стрелковую галерею на девять рубежей, медпункт, отапливаемый гараж с доступом из внутренних помещений, без необходимости выходить на улицу», - добавил глава ведомства.

Он также рассказал, что в средней части строения появится специальное пространство в виде крытого внутреннего двора. Там обустроят, в том числе, площадку для построения личного состава.

В пресс-службе Градостроительного комплекса столицы сообщили о качественной инсоляции помещений. Этого удалось добиться за счет оптимального расположения здания на участке и панорамного остекления. Внутри строения создали двухсветные пространства. Кроме того, продумали внутреннюю отделку для дополнительного комфорта сотрудников.

Качество строительства сооружений для обеспечения безопасности и охраны правопорядка в столице находится под особым контролем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, проект на каждом этапе отслеживает «Контроль Москвы». Ближайшая выездная проверка позволит выяснить, отвечает ли готовый конструктив подземной части требованиям проектной документации.

Рядом со зданием во время комплексного благоустройства появится воркаут-площадка. А еще здесь создадут озелененную зону отдыха с липами, кленами, туями, кустами сирени и другими растениями.