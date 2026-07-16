Анастасия Ракова рассказала о первых итогах работы «Московского чекапа», фото: департамент здравоохранения Москвы

Программа «Московский чекап», запущенная для увеличения продолжительности жизни москвичей, за две недели привлекла более 700 тыс. человек в приложение «ЕМИАС.ИНФО», 250 тыс. на онлайн-анкетирование и 70 тыс. в поликлиники. У 800 человек выявлен ускоренный темп старения, им назначены дополнительные обследования. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии Москвы.

«Ожидаемая продолжительность жизни москвичей уже превышает 80 лет. Наша задача - создать все условия в городе, чтобы каждый мог управлять своим возрастом и получить дополнительные годы насыщенной жизни. Для этого важно не просто качественно лечить заболевания, а выявлять риски еще до появления симптомов. Поэтому в рамках философии здорового долголетия мы запустили Московский чекап - новую программу заботы о здоровье, 90 процентов которой проходит онлайн. Это позволяет удобно встроить ее в повседневную жизнь. <...> Ключевая возможность чекапа - определение типа старения. Более 50 тысяч участников прошли расширенные анкеты и узнали свой профиль старения, что очень важно в процессе заботы о своем организме», - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Диагностика проводится через приложение, данные передаются в электронную медкарту для формирования рекомендаций по питанию, сну, активности и управлению стрессом. Программа включает диспансеризацию, анализы на ферритин и другие показатели, назначаемые индивидуально.

На фестивале VK Fest 18-19 июля можно пройти экспресс-диагностику за 20 минут с анализом состава тела, физической подготовки и рекомендациями по питанию. Участники получат сувениры: открытки, коврики для йоги или трекеры привычек.