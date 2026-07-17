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НовостиПроисшествия17 июля 2026 12:08

Житель Подмосковья подозревается в угрозе убийством врачам скорой помощи

Мужчина наставил пневматический пистолет на врачей скорой в Подмосковье
Елизавета БУБНОВА
Житель Подмосковья подозревается в угрозе убийством врачам скорой помощи

Житель Подмосковья подозревается в угрозе убийством врачам скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело возбуждено в отношении 44-летнего жителя Талдома. Он подозревается в угрозе убийством врачам скорой, прибывшим для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что пьяный мужчина напал на приехавших для оказания медицинской помощи его родственнице врачей. Подозреваемый наставил на них пневматический пистолет, высказывая при этом угрозы убийством.

«Проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, супружеская пара ворвалась в кабинет врача гинеколога без стука и потребовала немедленно приема. На отказ и просьбу выйти парочка отреагировала агрессивно. У врача диагностировано сотрясение.