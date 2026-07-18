В целях безопасности из-за ночной атаки БПЛА эвакуирован подмосковный роддом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье в целях безопасности из-за ночной массированной атаки БПЛА эвакуирован родильный дом. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере MAX, все пациенты и персонал переведены в другие медучреждения.

«Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко», - уточнил политик.

По предварительной информации помощь потребовалась 26 гражданам. Всего за ночь уничтожено 48 вражеских БПЛА, летевших на Московскую область.

В Богородском городском округе из-за падения дрона произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте работают сотрудники профильных служб. Двое пострадали.

Еще 24 человека ранены в результате падения дрона на территории склада Wildberries в Электростали. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь.