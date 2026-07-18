Супруга забила тревогу после того, как муж не вернулся домой: вот что с ним сделал его сын

Мужчина задержан по подозрению в убийстве отца на северо-востоке Москвы Фото: ГСУ СК России по Москве.

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве отца на северо-востоке города. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Заявление от супруги погибшего поступило в правоохранительные органы 18 июля. Она рассказала, что мужчина пошел в гости к их сыну. После никто из них на связь не выходили.

Правоохранители установили обстоятельства исчезновения мужчины и его сына. Маршрут передвижения лиц следователи и полицейские восстановили с максимальной детализацией на основании данных видеонаблюдения.

Установлено, что мужчина вошел в квартиру сына, расположенную на улице Палеха в Москве. Но из нее он не вышел. Спустя время сын пропавшего выносил из помещения большие сумки, а потом покинул город на личном авто, двигаясь в направлении Владимирской области.

«Криминалистами столичного СК при осмотре квартиры с применением современных технических средств обнаружены скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови», - говорится в сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на территории Владимирской области и в ближайшее время будет доставлен в подразделение московского ведомства. Предварительно, мужчина убил отца, а после сжег его тело в лесополосе.

Как KP.RU писал ранее, москвич убил сестру и собирался вынести ее по частям на улицу. Тревогу забил работодатель погибшей. Вину обвиняемый признал. Он заключен под стражу. Вскоре мужчине также проведут психолого-психиатрическую экспертизу.