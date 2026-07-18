На портале mos.ru открылся раздел о сентябрьских выборах в Москве Фото: Ольга ЮШКОВА.

На сайте mos.ru открылся раздел, который посвящен сентябрьским выборам в Москве. Избиратели могут узнать о том, какие способы проголосовать будут доступны с 18 по 20 сентября, а также о том, как обеспечивается безопасность данных в московской системе электронного голосования.

Отдать голос в Москве за депутатов Госдумы могут совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в городе. Сделать выбор можно дистанционно на mos.ru или на одном из избирательных участков столицы.

Онлайн-голосование на mos.ru продлится с 08:00 пятницы, 18 сентября, до 19:59 воскресенья, 20 сентября. Для этого москвичам понадобится полная учетная запись на портале и устройство с доступом в интернет.

В посвященном сентябрьским выборам в Москве разделе также можно узнать всю информацию о том, как защищены электронные голоса избирателей, как обеспечивается стабильность электронного голосования и в чем заключается роль наблюдателей на выборах.