Собянин: За неделю в направлении Московского региона летели 1892 украинских БПЛА Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В период с 20:00 субботы, 11 июля, по 08:30 субботы, 18 июля, в направлении Москвы и Московской области летели 1892 вражеских беспилотника. Большая часть украинских дронов сбита российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 18 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», - написал градоначальник в посте.

Как KP.RU писал ранее, одним из объектов, пострадавших во время массированной ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье 18 июля 2026 года, стал склад Wildberries в Электростали. Кроме того, был атакован и логистический комплекс компании в городе Котовске Тамбовской области.