Первое свидание в Москве в 2026 году может обойтись в 25 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первое свидание в Москве в 2026 году может обойтись примерно в 25 000 рублей. Причем в эту сумму входит лишь все самое необходимое. Об этом пишет РИАМО.

По классическому сценарию, перед свиданием мужчина обновляет стрижку, покупает цветы, вызывает такси и приглашает девушку в ресторан. Средняя стоимость мужской стрижки в барбершопах Москвы составляет около 2 500 рублей, букет роз - 4 000, поездки на такси (туда и обратно) - еще около 2 000 рублей.

Основной статьей расходов остается ужин. Средний чек в ресторанах столицы составляет около 4 500 рублей. То есть романтический вечер для мужчины в сумме обходится примерно в 13 000 рублей.

Женщина же чаще вкладывается в подготовку ко встрече: посещение салона красоты - более 3 500 рублей, макияж- около 3 000, укладка - примерно 2 500, маникюр - около 2 500. То есть на подготовку к романтическому вечеру женщина может потратить примерно 11 500 рублей.

В общей сумме первое свидание в Москве обходится где-то в 24 500. Причем это без учета новой одежды, парфюма, подарков, украшений или продолжения вечера после ресторана.

Как KP.RU писал ранее, общение со второй половинкой зачастую может надоесть, особенно когда партнер ваш единственный собеседник. Тогда вам стоит добавить в свою жизнь больше общения с друзьями и коллегами, заняться хобби, чтобы не надоедать друг другу и при этом иметь общие темы для общения.