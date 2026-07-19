Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

На проспекте Вернадского в Москве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, водитель двухколесного транспортного средства, следовавший с пассажиром, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. От полученных травм мотоциклист и его пассажир скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.