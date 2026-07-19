В Московском зоопарке вылупился птенец краснокнижного японского журавля Фото: Московский зоопарк.

В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

Малыш вылупился 18 июня и уже доступен для наблюдения посетителям в вольере «Японский дворик». Это третье совместное потомство у пары журавлей. Старший птенец переехал в зоопарк в Гродно, а младший живет в отдельном вольере на Старой территории Московского зоопарка.

Пол новорожденного пока неизвестен — его можно будет определить только при помощи анализа крови. Птенца кормят четыре раза в день: кусочками мяса, рыбы, яйцами, творогом, комбикормом и грызунами. Родители измельчают пищу и кормят малыша из клюва.

Японский журавль занесен в Красную книгу, в мире насчитывается всего около 2,5 тысячи особей. Московский зоопарк с 2002 года участвует в программе по выпуску выращенных в неволе птиц в природу на Дальнем Востоке.