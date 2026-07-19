В Электростали локализовали основной очаг возгорания на складе Wildberries Фото: "КП" Архив.

В подмосковной Электростали спасателям удалось взять под контроль основной очаг возгорания на территории складского комплекса компании Wildberries. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Филипп Ефанов.

По его словам, сейчас продолжается ликвидация остаточных очагов пламени, параллельно ведутся работы по проливке конструкций и разбору завалов с привлечением тяжелой техники. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Кроме того, специалисты приступили к расчистке завалов в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На период восстановительных работ воспитанников переведут в соседнее здание местного образовательного комплекса.

Напомним, утром 18 июля логистические центры Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали подверглись атаке вражеских дронов. В Московском регионе также зафиксировано возгорание на нефтебазе в Ногинске. По последним данным, в Котовске погибли семь человек, 25 получили ранения. В Подмосковье жертвой атаки стал один человек, еще 37 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту терактов.