На востоке Москвы мужчина лишился пальцев из-за самодельной петарды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве на востоке столицы в руках у местного жителя взорвалось самодельное пиротехническое изделие. Инцидент произошел на улице Никитинской, мужчина получил травмы и был срочно доставлен в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, речь идет о взрыве обычной петарды, которую гражданин держал в руках. В полиции уточнили, что устройство было кустарного производства, а не заводского изготовления. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние уточняется. На месте происшествия работают полицейские, они опрашивают возможных свидетелей и проводят проверку. По итогам этой проверки будет принято процессуальное решение.