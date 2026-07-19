Сильный пожар тушат в промышленной зоне на Волоколамском шоссе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В промышленной зоне на Волоколамском шоссе загорелось здание, расположенное за автомойкой. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 14:49, после чего на место оперативно выехали несколько пожарных расчётов. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ситуация быстро осложнилась из-за плотной застройки: рядом с горящим строением находилось одноэтажное здание, а также три большегрузных фуры и открытое хранилище деревянных поддонов. Изначально пожару присвоили ранг 1-БИС, однако уже в 15:04 его повысили до второго номера из-за угрозы взрыва углекислотных баллонов, находившихся внутри. Пламя стремительно распространялось, и через несколько минут огонь перекинулся на соседнее здание.

В 15:23 загорелся прицеп у одной из фур и вспыхнули складские поддоны, создав серьёзную угрозу для всей площадки. Спасателям удалось оперативно эвакуировать шесть баллонов с углекислотой, и, к счастью, они не сдетонировали. На месте происшествия сохраняется сильное задымление, поэтому пожарные работают в составе звеньев газодымозащитной службы в специальных масках с дыхательными аппаратами. В данный момент борьба с огнём продолжается, все службы действуют слаженно, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени.