Собянин: Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области в полночь объявили угрозу атаки БПЛА. Спустя два часа РСЧС по региону предупредило также о ракетной опасности в Подмосковье. С начала суток на подлете к столице РФ ликвидировали восемь БПЛА. Об этом оповестил в мессенджере "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

О последствиях на земле информации не поступало. О погибших и раненых также не сообщается. На местах падения фрагментов дронов работают спецслужбы.

"Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны", - написал Сергей Собянин.

На фоне попыток ВСУ атаковать Московский регион в столичных аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Они действуют в авиагаванях Домодедово, Жуковский и Внуково. Ограничения были введены в полночь.