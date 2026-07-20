При атаке ВСУ в Подмосковье повреждены частные дома и инфраструктура Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Московская область подверглась массированной атаке беспилотников утром в понедельник, 20 июля. О последствиях налета проинформировал губернатор региона Андрей Воробьев, отметив разрушения жилого сектора, возгорания и повреждения отдельных объектов гражданской инфраструктуры.

В Одинцово повреждения получили частный дом и автомобиль, однако там обошлось без пострадавших. В Подольске падение беспилотников спровоцировало возгорания. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, а также жилой дом в деревне Малое Толбино.

По предварительной информации, ранения получили два человека. Один пострадал при пожаре в доме в Домодедове, второй — на трассе М-4, где дрон рухнул рядом с машиной.

Воробьев заверил, что раненым оказывается вся необходимая медпомощь. На местах происшествий работают сотрудники МЧС, полиции и аварийных служб, продолжается ликвидация последствий.

Напомним, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) более 400 беспилотников в Подмосковье. Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Россия даст «отдельный» ответ на такую «огромную армаду», направленную в сторону столицы.