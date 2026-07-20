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НовостиПроисшествия20 июля 2026 7:58

Индустриальный парк «Южные врата» в Домодедове загорелся после атаки дронов ВСУ

Пожарные тушат возгорание в Домодедове после атаки дронов ВСУ на Подмосковье
Анастасия СУТОРМИНА
Индустриальный парк «Южные врата» в Домодедове загорелся после атаки дронов ВСУ

Индустриальный парк «Южные врата» в Домодедове загорелся после атаки дронов ВСУ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове, который считают крупнейшим «зеленым» складским комплексом России, начался пожар после атаки дронов ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

В настоящее время, добавила она, пожарным удалось локализовать возгорание, тушение пожара продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 20 июля ВСУ атаковали дронами Московский регион. Чиновник подчеркнул, что всего пострадало 10 человек, среди которых есть ребенок. Речь идет о 11-летней девочке. К счастью, несовершеннолетней не потребовалась госпитализация.

Ранее KP.RU сообщил, что по факту атаки ВСУ дронами на Московский регион было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Оперативники работают на месте, собирают доказательства случившегося.