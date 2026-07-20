Владимир Ефимов: В здании судов в Лефортове готовятся к фасадным работам

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал подробнее о возведении здания для Лефортовского и Таганского районных судов на юго-востоке столицы.

«В Таможенном проезде продолжается строительство восьмиэтажного здания, где разместятся два московских районных суда. Площадь объекта составит около 21 тысячи квадратных метров. Специалисты уже завершили монолитные работы надземной части и начали подготовку к монтажу декоративного фасада», - отметил заммэра.

Он уточнил, что облицовку выполнят из стеклофибробетона отечественного производства.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, всего планируется использовать более 2,5 тысячи таких элементов.

Среди преимуществ стеклофибробетона - высокая прочность, долговечность, хорошие звукоизоляционные свойства, устойчивость к деформациям. Еще один важный плюс - возможность обеспечить реализацию сложных архитектурных решений. Чтобы сохранить сдержанный архитектурный облик здания, систему кондиционирования установят на кровле.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, для сотрудников и посетителей будущего судебного корпуса обустроят современное и функциональное пространство.

«Здание будет состоять из двух секций с обособленными входными группами для разграничения потоков людей. Всего предусмотрено размещение 36 залов судебных заседаний», - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что там разместят также рабочие кабинеты, переговорные, комнаты отдыха и приема пищи. В здании создадут безбарьерную среду для маломобильных горожан.

Во время благоустройства около строения появятся скамейки, фонари, места для парковки автомобилей. Кроме того, проведут озеленение.

Здание для двух районных судов построят уже в 2027 году.

О том, что Таганский и Лефортовский районные суды получат новое здание в Таможенном проезде, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.