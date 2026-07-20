Максим Ликсутов: Препарат для терапии ревматоидного артрита столичного производства получил международное признание

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о внесении оригинального препарата группы компаний «Р-Фарм» для терапии ревматоидного артрита в обновленные рекомендации Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов(APLAR) — одной из ключевых профессиональных организаций региона в этом направлении. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, лекарство выпускается на заводе «Спутник Технополис» (резидент ОЭЗ «Технополис Москва»).

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание поддержке фармотрасли. Благодаря этому столичные индустриальные площадки производят передовую продукцию, которая получает широкое признание профессионального сообщества. Так, первым российским медикаментом, вошедшим в международные рекомендации по ревматоидному артриту, стал биологический препарат производства резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”», - отметил заммэра.

Он уточнил, что клиническая программа исследований, в которых оценивались его эффективность и безопасность, включала более 2,4 тысячи пациентов с ревматоидным артритом из 19 стран.

Речь идет о моноклональном антителе под названием олокизумаб. С его помощью блокируется один из ключевых медиаторов воспаления при ревматоидном артрите. Препарат можно купить по всей стране. Его в том числе зарегистрировали в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане и Вьетнаме.

Как пояснил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов, включение олокизумаба в рекомендации APLAR является профессиональным сигналом для международного ревматологического сообщества, подтверждающим инновационность и эффективность лекарственного средства.

«За этим результатом стоит большая исследовательская программа, международные клинические данные и опыт применения препарата в реальной практике, в том числе в регионе Юго-Восточной Азии», — подчеркнул представитель компании.

В стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года фармацевтическая отрасль названа одним из ключевых направлений, получающим активную поддержку города. Благодаря этому вносится вклад в развитие национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологии здоровья».

Напомним, Москва признана крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице каждый год начинают работать порядка 150 новых технологичных предприятий. Московские производители вправе получить более 20 эффективных мер поддержки.