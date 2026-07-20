Владимир Ефимов: В новостройку по реновации в Коптеве переселяются более 900 москвичей

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о начале осмотра новых квартир участниками реновации в районе Коптево. Пока они живут в пяти старых домах.

«В конце июня к поэтапному переселению по программе реновации в районе Коптево приступили более 900 москвичей из пяти старых домов. Им предложили новые комфортные квартиры в новостройке по адресу: проезд Черепановых, дом 56А. В нее переедут жители одного из соседних домов в этом же проезде, а также четырех пятиэтажек в 4-м Новомихалковском проезде и на улице Генерала Рычагова», - отметил заммэра.

Он уточнил, что дом в проезде Черепановых стал седьмым построенным жилым комплексом по программе реновации в районе. Москвичи уже переехали или продолжают переселяться в 33 здания старого жилого фонда.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, это более четверти всех адресов, включенных в программу реновации в Коптеве.

С вопросами по поводу переезда и оформления документов участники реновации могут обращаться в Центр информирования.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что город предложил равнозначные квартиры сначала тем, кто живет в доме 1А в 4-м Новомихалковском проезде и доме 23/11 на улице Генерала Рычагова. Уже с 9 июля они осматривают новое жилье.

«Во второй половине месяца к ним присоединятся горожане из дома 21 на улице Генерала Рычагова, а с 3 августа определяться с выбором будут жители дома 48 в проезде Черепановых и дома 13 в 4-м Новомихалковском проезде», - уточнила столичный министр.

Она напомнила, что всем новоселам выделяют квартиры с отделкой, сантехникой и светильниками.

Старые дома расположены недалеко от построенного комплекса. То есть у жильцов останется вся привычная социальная и транспортная инфраструктура.

В Департаменте градостроительной политики Москвы подчеркнули, что при строительстве ЖК учитывались принципы безбарьерной среды. Для новоселов обустроили 482 квартиры, среди них есть и адаптированные для маломобильных жителей.

В целом, по реновации в новое жилье здесь заселятся 23,4 тысячи человек. А всего по программе новоселье отметят около 1 миллиона горожан. В столице расселят 5176 устаревших домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять программу. Известно, что монолитный жилой комплекс по реновации в районе Щербинка построили при помощи технологии объемно-блочного домостроения. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин.