Ракова сообщила об открытии в центре Москвы павильонов для экспресс-проверки здоровья

За два дня работы павильона экспресс-диагностику прошли более 5 тысяч гостей ВДНХ. Фото: mos.ru.

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о скором открытии в центре Москвы павильонов экспресс-диагностики организма. Всего за 15 минут жители города смогут проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей.

Первый такой павильон уже заработал в минувшие выходные на ВДНХ. Его посетителями стали участники большого музыкального фестиваля, который в эти дни проходил на главной выставке страны. Анастасия Ракова уточнила, что еще несколько павильонов откроются в рамках новой программы столичного правительства «Московский чекап» на бульварах в центре города.

«Недавно в рамках философии здорового долголетия мы запустили новую программу заботы о здоровье – «Московский чекап». Чтобы показать ее возможности и вовлечь жителей и гостей столицы в заботу о себе, на прошедшем 18 и 19 июля музыкальном фестивале на ВДНХ мы открыли павильон здоровья. Там можно было за 15 минут пройти экспресс-диагностику организма. Она включала в себя биоимпедансный анализ состава тела, оценку образа жизни, уровня активности и питания. Участники получили персональные рекомендации по улучшению показателей своего здоровья», - рассказала вице-мэр города агентству «Москва».

Анастасия Ракова отметила, что за два дня работы павильона экспресс-диагностику прошли более 5 тысяч гостей ВДНХ.

«Формат оказался востребованным, поэтому мы приняли решение сделать его доступным для всех горожан – скоро на бульварах столицы появятся аналогичные павильоны здоровья. Наша цель – показать, что превентивный контроль здоровья и управление собственным возрастом – это просто, быстро и максимально технологично», – подчеркнула заместитель председателя правительства столицы по вопросам социального развития.

Открывшийся на ВДНХ павильон экспресс-диагностики организма расположен рядом с Дворцом госуслуг на ВДНХ. Сотрудники МФЦ помогали посетителям сориентироваться и сопровождали горожан, решивших проверить свое здоровье, на протяжении всего процесса. Жителям и гостям столицы, принимавшим участие в активностях павильона, вручили полезные сувениры: стикерпаки, сумки для смартфонов, бутылки для воды, магнитные трекеры привычек, коврики для занятий йогой.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что за две недели, прошедшие с начала запуска программы «Московский чекап», новый функционал в приложении «ЕМИАС.ИНФО» изучили более 700 тысяч пользователей. Из них 250 тысяч человек прошли базовое онлайн-анкетирование. При этом около 70 тысяч москвичей впервые обратились в поликлиники.

О старте программы «Московский чекап» в конце июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Благодаря проекту комплексной диагностики здоровья жители столицы смогут пройти более расширенное обследование, в том числе сдать анализы и провести высокотехнологичные исследования организма, которые раньше были недоступны бесплатно по полису ОМС.

На первом этапе обследования пациент заполняет анкеты о своем самочувствии и проходит тесты. По результатам тестирования для него будут автоматически формироваться персональные рекомендации. При необходимости пациента направят на расширенное обследование, которое он сможет пройти в поликлинике в удобное для себя время.