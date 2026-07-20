Московский препарат от ревматоидного артрита получил международное признание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Московский препарат для терапии ревматоидного артрита группы компаний «Р-Фарм» включили в обновленные рекомендации Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов. Лекарство выпускают на заводе «Спутник Технополис», являющийся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание поддержке фармотрасли. Благодаря этому столичные индустриальные площадки производят передовую продукцию, которая получает широкое признание профессионального сообщества. <...> Клиническая программа исследований, в которых оценивались его (препарата) эффективность и безопасность, включала более 24000 пациентов с ревматоидным артритом из 19 стран», - сказал политик.

Препарат доступен в каждом городе нашей страны. Кроме того, он уже зарегистрирован в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Вьетнаме.