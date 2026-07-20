Анатолий Гарбузов: Московская промышленность произвела впечатление на VK Fest

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал об участии московских промышленных предприятий в масштабном городском фестивале на ВДНХ 18 и 19 июля. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что собственные мультимедийные зоны представили крупнейший в России производитель дисплеев и интерактивного оборудования, один из ведущих брендов профессиональной косметики и легендарная кондитерская фабрика.

Прошедший в центре столицы в эти выходные фестиваль VK Fest является знаковым событием лета. В 2026 году впервые на нем представили совместную зону «Открой#Моспром» и «Открытая промышленность». Ее посвятили индустриальному сектору города и прорывным разработкам. Для гостей провели мастер-классы «Собери спутник», «Вольтов столб» и «Робот-доставщик будущего», зрелищные шоу научных опытов, квизы с вручением подарков и многое другое.

«Участие московских предприятий в таком масштабном и популярном фестивале — это возможность показать, что современная промышленность столицы умеет говорить с людьми на понятном и интересном языке. С 2019 года в городе реализуется проект “Открой#Моспром”. Сегодня инициатива объединяет онлайн- и офлайн-форматы: экскурсии на производства, лекции, квизы, хакатоны и другие специальные мероприятия», - отметил столичный министр.

Он подчеркнул, что через технологии, интерактив, игры и яркие активности город привлекает внимание к инженерным профессиям, популяризирует достижения московских компаний. При этом демонстрируется, что столичный индустриальный сектор — это не только производственные показатели и достижения, но и пространство идей, инноваций и творчества, добавил Гарбузов.

В зоне «Технологии» работала площадка ГК «Некс-Т», крупнейшего московского производителя дисплеев и интерактивного оборудования. На площадке посетители всех возрастов узнали больше о прорывных инновациях в игровом, обучающем и развлекательном форматах. Центральным событием площадки стал квиз, посвященный истории фестиваля и решениям компании.

Как пояснил генеральный директор ГК «Некс-Т» Владимир Крикушенко, VK Fest объединяет технологии, творчество и развлечения.

На площадке одного из ведущих московских производителей профессиональной косметики «Гельтек» создали курортное побережье. Желающие тестировали здесь солнцезащитные средства компании, делали эффектные летние кадры, получали подарки. А московская кондитерская фабрика «Рот Фронт» создала сладкую зону отдыха для посетителей фестиваля.