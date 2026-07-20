Суд в Москве оштрафовал экс-участницу «Дома-2» за употребление наркотиков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд привлек экс-участницу «Дома-2» Анастасию Брагину к административной ответственности за употребление наркотиков. Девушку оштрафовали на 4 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в мессенджере MAX.

Ночью 19 июля Анастасия Брагина, находясь в отделении полиции, не выполнила законное требование правоохранителя на прохождение медосвидетельствования. По данным ведомства, у нее были нарушена речь, изменен цвет кожных покровов лица и отсутствовал запах алкоголя.

«Брагина в ночное время 19 июля 2026 года в отделении полиции не выполнила законное требование полицейского на прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения, при наличии оснований полагать, что она осуществила употребление наркотических средств без назначения врача», - уточняется в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, трэш-блогер из Перми Анастасия Брагина засветилась в своих соцсетях полностью голой. Инициирована также доследственная проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.