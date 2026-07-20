Собянин: В Москве благоустроили сквер рядом с Центральным ипподромом

Реставрация Московского ипподрома началась в 2024 году, и сегодня она близка к финалу. Фото: блог Сергея Собянина.

В Москве обновили сквер, расположенный рядом с Центральным московским ипподромом, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общественное пространство благоустроили и оформили в одном стиле с историческим объектом, открытым в столице для проведения скачек в 1834 году.

Мэр Москвы отметил, что сквер получился уютным и красивым.

«Оборудовали удобные тротуары, установили скамейки, фонари с чугунными опорами в классическом стиле. Обновили композицию Роксаны Кирилловой “Купание лошадей”. Убрали под землю воздушные кабельные линии. Украсили сквер газоном, цветниками и новыми деревьями», - рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Сейчас продолжается благоустройство улиц Беговой и Скаковой, а также Беговой и Скаковой аллей. Строительные работы собираются полностью завершить до осени.

«Продолжается и комплексная реконструкция самого ипподрома. Здесь делаем новые пешеходные зоны, включая променад между главным корпусом и конным стадионом — он будет открыт для всех желающих в дни, свободные от мероприятий. Готовится зона отдыха с искусственным декоративным водоемом», - написал мэр Москвы в своем блоге.

Он уточнил, что реставраторы приступили к обновлению исторических пилонов, располагающихся на въезде на Беговую аллею со стороны Ленинградского проспекта. Специалисты собираются снять верхние слои отделки и восстановить старинную кирпичную кладку, укрепив уцелевшие элементы и устранив трещины.

«Комплексная реконструкция и реставрация Центрального московского ипподрома — масштабный и важный для города проект. Благодаря ему историческая территория будет интегрирована в современную городскую среду», - подчеркнул Сергей Собянин.

Проект реконструкции Московского ипподрома был разработан правительством столицы совместно с Министерством сельского хозяйства России. Строительные работы стартовали в 2024 году, и сегодня они близки к финалу. После модернизации столичный ипподром станет одним из самых современных в мире, на нем можно будет устраивать международные состязания.

Основная зрительная трибуна сможет вмещать до двух тысяч человек. Обновленная зона состязаний будет соответствовать лучшим международным стандартам проведения конных соревнований. Для желающих делать ставки на забегах вновь заработает тотализатор. Кроме того, реставраторы уже восстановили старинный ресторан – он снова откроется для посетителей. Рядом разместится музей истории Центрального московского ипподрома.

Важной частью проекта является создание современного конного двора. В него войдут конюшни для беговых и скаковых лошадей, а также конноспортивный комплекс с четырьмя манежами и трибунами (он будет построен после реконструкции исторических сооружений на средства частных инвестиций), ветеринарный блок и манеж для лечебной верховой езды.