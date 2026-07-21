Пошла искать колечко и до сих пор не вернулась: в Подмосковье пропала школьница

13-летняя девочка пропала в подмосковном Серпухово Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковном Серпухово пропала 13-летняя девочка Василиса Автайкина. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд в Москве и Московской области «СпасГрад», ребенок пропал в воскресенье вечером, 19 июля.

Согласно приметам, рост девочки 146 см, она среднего телосложения, с русыми волосами и карими глазами. Была одета в черные кофту, джинсы и кроссовки.

На данный момент поиски продолжаются. Если вы видели ребенка, позвоните контактному лицу по телефону 89036222275 (Ольга) или же оперативному дежурному - 84959997112.

KP.RU стали известны подробности исчезновения 13-летней школьницы от ее матери. Девочка пропала около 21:30 в районе СНТ «Биоприбор», что находится недалеко от Пущино. Она пришла домой от бабушки, но обнаружила пропажу колечка и решила поискать его. Телефон школьница оставила дома. В поисковой группе уже более 100 человек.