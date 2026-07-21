Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» заработала передвижная галерея современного искусства

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о стартовавшем в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» масштабном культурно-просветительском проекте «ТехноВернисаж». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, современные художники будут показывать свои работы на территории главной промышленной площадки столицы.

«Сегодня в ОЭЗ “Технополис Москва” сформирована полноценная городская среда, где общественная и культурная жизнь сосредоточена наравне с производственными процессами. На территории особой экономической зоны появляются новые места отдыха, спортивные объекты и пространства, где могут проводить время в том числе жители близлежащих районов», - отметил заммэра.

Он уточнил, что прямо на площадках промышленного кластера недавно открылась масштабная экспозиция “ТехноВернисаж”.

Первыми здесь презентовали свои работы художники студии «Свет акварели». Ее руководитель — Светлана Емец, член Союза художников Подмосковья. На площадке «Алабушево» желающие могут полюбоваться натюрмортами и пейзажами. Они созданы как начинающими, так и уже известными авторами — учениками студии.

Затем выставку также покажут в «Печатниках» и «Руднево».

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» в этом году празднует 20 лет со дня основания. Стартовая площадка для инновационных проектов превратилась в ключевой хаб промышленности России. Теперь это центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны. Здесь находятся десять площадок, занимающих в целом 430 гектаров. На них локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва продолжает активное развитие социальной инфраструктуры на производственных территориях. Городские решения позволяют работникам высокотехнологичных предприятий получать не только современные рабочие места, но и качественные общественные пространства для отдыха. Это вносит вклад в развитие национального проекта «Инфраструктура для жизни».