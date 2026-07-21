Общественники предложили присвоить охранный статус станциям метро Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Группа общественников предложила ускорить процедуру внесения в реестр объектов культурного наследия (ОКН) столицы несколько исторических станций Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил журналист Олег Леонов.

«Некоторые станции – буквально шедевры, сочетающие уникальные инженерные решения, великолепный декор, важные символы нашей истории. Мы хотели бы, чтобы эти станции наконец получили официальный статус ОКН», – рассказал спикер.

По словам Леонова, коллективное обращение группы экспертов и общественников о пересмотре охранного статуса 31 станции московского метро направлено в столичный Депкульт. Он также выразил надежду на обсуждение данного вопроса с представителями власти в ближайшее время.

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