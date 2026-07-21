Собянин: Арбатско-Покровскую линию метро продлим за МКАД по просьбам жителей

Сергей Собянин сообщил, что прокладка подземных сооружений на строящемся участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена полностью завершена. Фото mos.ru

Строители московского метро завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем канале в мессенджере «Макс» глава города написал, что прокладка подземных сооружений на строящемся участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена полностью завершена.

«Важный этап в строительстве метро от станции “Щелковская” до “Гольянова”. Прошли оба тоннеля. Дальше предстоит строительство самой станции, обустройство инженерных систем, и в 2028 году станция должна принять пассажиров», - отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал, что жители столичного района Восточный уже долгое время просят продлить синюю ветку за МКАД, чтобы они тоже могли пользоваться метро.

«Ситуация транспортная там крайне сложная, потому что жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, оно очень перегруженное, по утрам стоит в пробках, и, конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли», - подчеркнул глава московского правительства.

Он уточнил, что изменения в проекте не повлияют на сроки сдачи станции «Гольяново»: проходка в сторону района Восточный будет начата одновременно.

«В значительной степени это улучшит транспортную доступность для жителей района и снимет большую нагрузку с Щелковского шоссе, которое является одной из самых проблемных трасс в городе», - рассказал Сергей Собянин.

Строительство правого перегонного тоннеля между станциями «Щелковская» и «Гольяново» продолжалось два месяца. Длина подземного участка составила 1,67 километра, он располагается под Уральской и Уссурийской улицами, а также под площадью Белы Куна и вдоль Гольяновского пруда. Сергей Собянин уточнил, что теперь метростроевцы приступят к сооружению станции «Гольяново» и обустройству ее инженерных систем. Первых пассажиров она примет в 2028 году.

Дизайн станции будет посвящен теме космоса: в этом районе находится крупное предприятие «Геофизика Космос», основанное еще в 19-м веке. Его сотрудники разрабатывают и производят оптико-электронные приборы ориентации и навигации для космических аппаратов. На предприятии трудятся около тысячи человек.

Чтобы подчеркнуть космическую тему, в отделке вестибюля станции будет использован металл, а ее оформление будет выполнено в футуристическом стиле с преобладанием четких геометрических форм.

По Арбатско-Покровской линии будут курсировать комфортные поезда серии «Русич». Станцию «Гольяново» адаптируют для маломобильных пассажиров, оснастив ее удобными лифтами и пандусами.

С вводом станции в эксплуатацию улучшится транспортная ситуация для более 160 тысяч жителей прилегающих районов. Ожидается, что после открытия ею будут пользоваться 28 тысяч человек в сутки, а к 2030 году число пассажиров вырастет до 31 тысячи. Нагрузка на станцию метро «Щелковская» снизится на 30% - с 79 до 61 тысячи пассажиров в сутки.