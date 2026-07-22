Пять лет скрывался от следствия: последний участник банды «Северские» наконец ответит за кровавые преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье судят участника банды «Северские» за особо тяжкие преступления. Отмечается, что ему больше пяти лет удавалось скрываться от следствия. Об этом пишет СК по региону в «Максе».

Следователь ГСУ СК по Московской области завершил расследование дела участника банды «Северские». Обвиняемому инкриминируются участие в банде, убийства, покушения, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Банда действовала с 1997 года более 20 лет в Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях. За это время совершены 23 убийства, 6 покушений, одно приготовление к убийству и другие тяжкие преступления.

Все участники банды, кроме обвиняемого, осуждены. Обвиняемый скрывался от следствия с февраля 2020 года и был задержан в июне 2025 года в Рязанской области.

Отмечается, что в феврале 2010 года на стадионе «Темп» в Сергиевом Посаде произошло вооруженное нападение. В результате погибли два человека, третий получил тяжкие травмы. Обвиняемый действовал с соучастниками. Также в ноябре 2019 года обвиняемый участвовал в убийстве участника банды в Ярославской области и помог скрыть тело.

Ранее KP.RU рассказал подробности дела об еще одном участнике банды «Северские». Он в 2024 году ответил перед судом за убийство пятерых человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как купить недвижимость у города: пошаговый гид по московским торгам