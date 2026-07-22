Жители Нагорного района проголосовали за переезд в современное жилье в рамках проекта КРТ

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Правительство Москвы дало зеленый свет проекту комплексного развития территории жилой застройки в Нагорном районе. Реорганизации подлежит участок площадью 2,84 гектара, расположенный на юге столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Речь идет о квартале на Криворожской улице, где под номерами 15, 17 и 19 стоят три пятиэтажных дома. Территория ограничена Криворожской улицей, Симферопольским и Криворожским проездами. Для жителей будущего микрорайона предусмотрена удобная транспортная доступность: станции «Нахимовский проспект» и «Нагорная» Серпуховско-Тимирязевской линии метро находятся в шаговой доступности.

«Дома № 15 и № 19 будут расселены по программе реновации. Третий, № 17, в нее не вошел, но большинство его жильцов также выразили желание улучшить свои жилищные условия и проголосовали за включение своего дома в проект комплексного развития территории жилой застройки. На основании итогов голосования столица утвердила этот проект, и теперь у людей будет возможность переехать в комфортные квартиры в современной новостройке в пределах своего же района», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Программа комплексного развития территорий давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент городского преображения. На месте бывших промзон, нерационально используемых или вовсе пустующих участков создаются новые, гармоничные городские пространства, которые органично вплетаются в общую ткань мегаполиса. На сегодня в Москве на разных этапах — от проработки концепций до непосредственной реализации — находится более 470 проектов КРТ. Их общая площадь превышает 4,7 тысячи гектаров.