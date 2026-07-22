Максим Ликсутов: На высокотехнологичных предприятиях ОЭЗ Москвы стартовал сезон стажировок

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о начале сезона производственной практики на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что на высокотехнологичные предприятия пришли учащиеся вузов и колледжей столицы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город продолжает развивать кадровый потенциал для промышленности и готовить высококлассных специалистов на передовых производствах. С 2022 года в столичной ОЭЗ реализуется проект “Техностажировка”, и за все время в нем приняли участие более 3,2 тысячи студентов московских вузов и колледжей», - отметил заммэра.

Он добавил, что сейчас производственную практику на предприятиях проходят свыше 900 учащихся. Это в 2,5 раза больше, чем в январе — июне 2025 года.

Как сообщил Ликсутов, в проекте участвуют 65 компаний. Они работают в разных сферах - от производства лазерного оборудования и микроэлектроники до выпуска лекарственных препаратов, медизделий, литийионных аккумуляторов и иммунобиологических вакцин для животных.

Напомним, благодаря проекту «Техностажировка» студенты могут узнать больше о реальных производственных процессах еще до получения диплома. А многие практиканты делают первый шаг к устройству на работу на этих же предприятиях. В числе компаний, принимающих студентов, — производители высокотехнологичной продукции, заинтересованные в квалифицированных кадрах.

Учебные заведения также активно в этом участвуют. ОЭЗ «Технополис Москва» и ведущие столичные образовательные учреждения высшего и среднего звена подписали более 30 соглашений об организации учебных, производственных и преддипломных практик. В числе основных партнеров — МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, Московский физико-технический институт, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и другие.

Напомним, этот год для ОЭЗ «Технополис Москва» юбилейный - 20 лет со дня основания. Сейчас это ключевой хаб промышленности России. ОЭЗ является центром притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Десять площадок ОЭЗ занимают в целом 430 гектаров. Там локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Здесь создано 33 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.