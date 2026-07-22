СК начал проверку по факту нападения собак на пятилетнего мальчика в Истре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Истре по факту получения травм ребенком, на которого напали собаки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК Росси по Московской области.

Инцидент произошел 19 июля на детской площадке в подмосковной деревне Павловское. На пятилетнего ребенка напали две собаки породы «американский булли». Животные укусили малыша за голову и плечо. Пострадавший госпитализирован.

Правоохранители осмотрели место происшествия, провели допрос очевидцев. О хозяине собак ничего не известно. Планируется назначить экспертизу. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по нападению собак на ребенка в рязанской деревне. Несовершеннолетний не пострадал, помогли прохожие, которые своевременно вмешались в ситуацию.

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