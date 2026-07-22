Владимир Ефимов: Для нового здания отдела полиции в районе Зюзино утвержден архитектурный облик

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Об утвержденном архитектурно-градостроительном решении нового здания для отдела полиции в районе Зюзино рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Его адрес: улица Азовская, владение 26. Здание появится по программе «Безопасный город».

«На Азовской улице за счет городского бюджета планируется возвести современное здание для отдела полиции площадью свыше шести тысяч квадратных метров. Здесь разместят кабинеты для работы сотрудников, комнату приема граждан, спортивные зоны и конференц-зал для проведения собраний и торжественных мероприятий», - отметил заммэра.

Он добавил, что главный вход оформят в виде портала из крупноформатных металлических панелей.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, строгие вертикальные структуры фасадов подчеркнут сдержанный и функциональный характер объекта.

Фасад облицуют при помощи навесной системы, используя для отделки крупноформатные панели и ламели из брашированной нержавеющей стали.

Благодаря щеточной обработке металл получает декоративный мягкий матовый вид. При этом у него появляется устойчивость к царапинам. Такую отделку широко применяют в промышленности, дизайне и строительстве. А все потому, что она сочетает в себе эстетичность, практичность и универсальность.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, по проекту обеспечат максимально функциональные и комфортные планировочные решения.

«Внутри разместят кабинеты следователей, комнату приема граждан, помещения уголовного розыска, следственно-оперативной группы, участковых уполномоченных и патрульно-постовой службы», - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что в здании появятся также зал борьбы, тренажерный зал, тир на девять рубежей. Собрания и торжественные мероприятия будут проводить в конференц-зале на 155 мест.

Вокруг здания во время комплексного благоустройства с озеленением высадят кустарники и газоны, поставят скамейки и фонари. Рядом создадут зоны отдыха, а также спортплощадку и парковочные места.