Двух амурских тигриц транспортировали из Приморского края в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москву из Приморского края транспортированы две амурские тигрицы. До перевозки в столицу животные содержались в центре реабилитации и признаны неспособными к жизни в условиях дикой природы. Красавиц в Москву доставила авиакомпания «Аэрофлот».

Одну из самок, которой 2,5-3 года, отловили в Облученском муниципальном районе Еврейской автономной области. У нее обнаружена тяжелая травма задней лапы, а именно старый перелом с неправильным срастанием костей, полученный, скорее всего, из-за ДТП.

А вторую тигрицу нашли в Хасанском районе Приморского края. Ей около 10 лет и у животного травмирована передняя левая лапа, что, скорее всего, тоже стало результатом аварии.

Росприроднадзор распорядился, что обе тигрицы будут проживать в хосписе диких кошек в Ленинградской области.

Как KP.RU писал ранее, Московский зоопарк хочет спасти 80 бегемотов из коллекции наркоторговца Пабло Эскобара в Колумбии. Эти животные находятся под угрозой массового уничтожения, их могут усыпить.

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