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НовостиОбщество22 июля 2026 13:19

Собянин: Стационарное лечение в Москве проходят пациенты из всех регионов РФ

Обновленные клиники Москвы будут работать на всю Россию, рассказал градоначальник
Елизавета БУБНОВА
Собянин: Стационарное лечение в Москве проходят пациенты из всех регионов РФ

Собянин: Стационарное лечение в Москве проходят пациенты из всех регионов РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции главного корпуса Городской клинической больницы (ГКБ) им. В.М. Буянова. Стационарное лечение в этом медицинском учреждении проходят пациенты из всех регионов России.

В 2025 году был открыл флагманский центр ГКБ им. Буянова, где пациенты получают всю необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Однако на этом модернизация многопрофильной больницы не закончилась.

«Сейчас идет реконструкция главного корпуса, где наряду с круглосуточным стационаром будет открыт стационар кратковременного пребывания. В результате больница сможет оказать помощь большему числу нуждающихся пациентов. <...> Параллельно с этим проводится комплексное благоустройство территории больницы, что позволит создать комфортную исцеляющую среду для пациентов, их родных и близких», - подчеркнул градоначальник.

По словам политика, реконструкция столичных больниц открывает возможности для увеличения объемов оказания помощи не только для москвичей, но и для всех граждан России. Так, ГКБ им. Буянова ежегодно принимает свыше 6 000 пациентов из регионов.

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