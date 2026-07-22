Анатолий Гарбузов: Московское предприятие произвело 950 тысяч километров кабеля

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал об одном из крупнейших индустриальных игроков промышленности Москвы - заводе «Спецкабель». Сегодня, 22 июля, ему исполняется 29 лет. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, компания выводит на рынок инновационные разработки, востребованные во многих отраслях. Это и сложные промышленные объекты, и транспорт в десятках регионов России.

«При поддержке города в столице активно развивается кабельная промышленность. За пять месяцев 2026 года предприятия нарастили выпуск кабельной продукции почти втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уже 29 лет “Спецкабель” успешно работает, подтверждая статус одного из ведущих российских производителей», - отметил столичный министр, добавив, что за свою историю завод выпустил 950 тысяч километров кабеля.

Как сообщил Гарбузов, компания активно инвестирует в научные исследования. Благодаря этому обеспечивается разработка конкурентоспособных и востребованных на рынке решений. В портфеле интеллектуальных прав — 32 патента на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Каждый месяц завод перерабатывает 105 тонн меди. Это позволяет выпускать крупные партии без задержек в поставках. В ассортименте - более 6,2 тысячи марок кабеля и 650 миллионов различных исполнений. Все это дает возможности для подбора решений под любые технические требования заказчика.

Продукцию применяют во многих регионов России - от аэропортов Барнаула, Омска, Архыза и северной Сабетты (ЯНАО) до логистических центров и систем Wi-Fi в поездах. Завод является ключевым поставщиком для ведущих промышленников России. В горнодобывающем секторе кабели используются, например, в «ГДК Баимская», на золото-медном месторождении Песчанка.

В прошлом году город подписал с заводом долгосрочный контракт с гарантией сбыта. Благодаря этому будут производиться 315 наименований кабельно-проводниковой продукции для метрополитена. А еще в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) совместно с Москвой обеспечено строительство новой производственной площадки на востоке столицы.

Президент группы компаний «Спецкабель» Андрей Лобанов пояснил, что возведение второго завода и развитие продукции для медицины, судостроения и транспорта демонстрируют уверенность предприятия в будущем и стремление к технологическому лидерству.