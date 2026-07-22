Собянин: Обновленные клиники Москвы будут работать на всю Россию

Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции главного корпуса Городской клинической больницы им. В.М. Буянова. Фото: соцсети Сергея Собянина.

Реконструкция московских больниц расширяет возможности лечения не только для жителей столицы, но и для пациентов из других регионов России. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в ходе осмотра работ по реконструкции главного корпуса Городской клинической больницы им. В.М. Буянова.

По словам главы столицы, ежегодно в московских клиниках получают медицинскую помощь более 700 тысяч пациентов из других регионов страны. В частности, ГКБ им. Буянова каждый год принимает свыше 6 тысяч таких больных.

«В прошлом году мы открыли флагманский центр ГКБ им. Буянова, в котором пациенты получают всю необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. На этом модернизация многопрофильной больницы не закончилась. Сейчас идет реконструкция главного корпуса, где наряду с круглосуточным стационаром будет открыт стационар кратковременного пребывания. В результате больница сможет оказать помощь большему числу нуждающихся пациентов», - написал Сергей Собянин после посещения ГКБ им. Буянова в своем канале в мессенджере «МАКС».

Он отметил, что после реконструкции главный лечебный корпус будет соответствовать самым современным стандартам оказания медицинской помощи. Одновременно с комплексным ремонтом благоустраивается территория больницы.

«Это позволит создать комфортную исцеляющую среду для пациентов, их родных и близких», – подчеркнул Сергей Собянин.

Реконструкция главного корпуса ГКБ им. Буянова стартовала в марте 2025 года. Работы планируют завершить уже в этом году. Строители полностью обновляют фасад здания, так что дизайн главного корпуса будет сочетаться с архитектурным обликом нового флагманского центра. Кроме того, специалисты полностью меняют инженерные системы и вентиляцию.

Больше всего преобразится первый этаж больницы. Здесь оборудуют несколько дополнительных входов, чтобы разделить потоки пациентов. В главном холле появится уютная зона ожидания с мягкой мебелью, раздевалками, кафе и аптекой.

В обновленном здании главного корпуса также разместятся межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, стационар кратковременного пребывания, кабинеты врачей, помещения для перевязочных и операционные.

Реконструкция позволит значительно расширить возможности лечения и улучшить условия для пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. Кроме того, на 20% вырастут возможности для амбулаторного приема больных (до 120 тысяч посещений в год).

В ходе реконструкции будет создан стационар кратковременного пребывания, в том числе для оказания амбулаторно-поликлинической помощи. После ремонта в здании оборудуют самые современные операционные, комфортные палаты с безбарьерной средой и уютные зоны ожидания. В итоге пациенты смогут проводить в больнице минимум времени, но при этом получать весь объем лечения, необходимый для выздоровления. По оценкам экспертов, в стационаре кратковременного пребывания смогут разместиться в два раза больше пациентов – до 20 тысяч в год.