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НовостиОбщество22 июля 2026 14:20

Москва создала новую модель патриотического воспитания для всей страны

За последние полтора года в мероприятиях проекта «Молодежь Москвы» приняли участие около 85 000 человек
Елизавета БУБНОВА
Москва создала новую модель патриотического воспитания для всей страны

Москва создала новую модель патриотического воспитания для всей страны

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Многие участники СВО обладают ответственностью, дисциплиной, умением работать в команде и прямо отвечать на сложные вопросы. Поэтому российская столица привлекает их в проект «Молодежь Москвы» в качестве наставников. Об этом рассказывает градоначальник Сергей Собянин.

Так, к примеру, Георгий Вильгельм отправился в Мариуполь с первыми волонтерскими группами, а позже принимал участие в спецоперации. Он выступил с инициативой создания клуба «Город героев Москва», в котором участники СВО встречаются со студентами и проводят мастер-классы по прикладным навыкам.

А вот член Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Наумов проводит уроки мужества, организует военно-патриотическую игру «Путь воина» для школьников и помогает ветеранам боевых действий.

За последние полтора года в мероприятиях проекта приняли участие около 85 000 человек. Они участвуют в спортивных тренировках вместе с бойцами спецоперации, посещают места боевой славы, ухаживают за мемориалами, рассказывает Собянин.

По словам политика, привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».

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