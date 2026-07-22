Москва создала новую модель патриотического воспитания для всей страны Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Многие участники СВО обладают ответственностью, дисциплиной, умением работать в команде и прямо отвечать на сложные вопросы. Поэтому российская столица привлекает их в проект «Молодежь Москвы» в качестве наставников. Об этом рассказывает градоначальник Сергей Собянин.

Так, к примеру, Георгий Вильгельм отправился в Мариуполь с первыми волонтерскими группами, а позже принимал участие в спецоперации. Он выступил с инициативой создания клуба «Город героев Москва», в котором участники СВО встречаются со студентами и проводят мастер-классы по прикладным навыкам.

А вот член Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Наумов проводит уроки мужества, организует военно-патриотическую игру «Путь воина» для школьников и помогает ветеранам боевых действий.

За последние полтора года в мероприятиях проекта приняли участие около 85 000 человек. Они участвуют в спортивных тренировках вместе с бойцами спецоперации, посещают места боевой славы, ухаживают за мемориалами, рассказывает Собянин.

По словам политика, привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».

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