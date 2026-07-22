Ученик медиакласса Москвы рассказал о съемках в кинопарке «Москино». Фото: пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Съемки в кинопарке «Москино» помогли школьникам с выбором профессии. Как рассказал ученик медиакласса школы №1517 Тихон Месевренко, для него участие в съемках стало настоящим подарком.

«Я твердо хочу связать свою жизнь с кино, и оказаться внутри съeмочного процесса оказалось бесценным опытом. Было невероятно интересно смотреть, как работают настоящие профессионалы: как выстраивают кадр, дают указания, решают неожиданные задачи прямо на площадке. Каждый день я узнавал что-то новое и все больше убеждался, что хочу развиваться в этой сфере», – поделился подросток.

Тихон рассказал, что его школу выделили среди нескольких учебных заведений Москвы для участия в проекте. В конце учебного года учителя предложили желающим присоединиться к съемкам в качестве актеров массовых сцен. Он добавил, что уже точно определился с выбором профессии и хочет стать режиссером.

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