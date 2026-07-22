Прокурор Москвы Максим Жук приехал с проверкой в СИЗО-4 Фото: Прокуратура Москвы

Столичный прокурор Максим Жук лично проинспектировал условия содержания в следственном изоляторе № 4, расположенном в Москве. Проверка была направлена на соблюдение прав и законных интересов людей, находящихся под следствием или уже осужденных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Вместе с прокурором в выездном мероприятии участвовали исполняющий обязанности начальника столичного главка ФСИН Константин Чекин и временно исполняющий обязанности начальника самого СИЗО-4 Александр Глазев. Они сопровождали Максима Жука по всем ключевым объектам режимного учреждения.

Представители надзорного ведомства осмотрели режимные корпуса, где содержатся подследственные, а также сборное отделение и отряд хозяйственного обслуживания. Особое внимание было уделено состоянию пищеблока и условиям в карцерных помещениях. Проверка прошла максимально детально, чтобы оценить реальную картину соблюдения режима.

В финальной части визита глава прокуратуры провел рабочее совещание с руководством изолятора. В ходе беседы были озвучены итоги инспекции и перечислены конкретные нарушения, которые были выявлены в работе учреждения. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Стоит отметить, что Максим Жук регулярно проводит личные проверки столичных СИЗО с момента вступления в должность. После его визита выявляются определенные проблемы, которые в короткие сроки удаётся исправить.

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