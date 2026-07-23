Москва разрабатывает инструменты поддержки роботизации бизнеса и предприятий

Фото: Мария Багреева на круглом столе по роботизации / Комплекс экономической политики Москвы

В правительстве Москвы состоялся круглый стол с участием заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, а также поставщиков и интеграторов роботизированных решений.

Темами для обсуждения на встрече стали системные барьеры и потенциал отраслей для внедрения роботов, а также разработка эффективных моделей взаимодействия участников рынка для ускорения темпов роботизации в ключевых секторах экономики столицы.

«Сегодня производительность труда в Москве в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране. Но мы понимаем, что в условиях дефицита кадров и повышения стоимости труда переход к новой фазе роста без технологических решений и роботизации невозможен», - отметила заммэра, уточнив, что экономика столицы на 85 процентов представлена сферой услуг, поэтому большой потенциал для роботизации город видит не только в промышленности, но также в торговле, логистике, транспорте и других отраслях.

Как сообщила Багреева, задача города – вместе с участниками рынка оценить потенциал роботизации в столице и выявить существующие барьеры для максимального внедрения роботов во все сферы городской экономики.

Участники круглого стола отметили рост интереса бизнеса к роботизации. Но при этом большинство запросов не переходит в реальные проекты. Одними из главных причин являются недостаток информации у бизнеса об имеющихся технологиях и успешных практиках. Кроме того, у предприятий нет необходимой инфраструктуры для внедрения роботизированных решений.

Для ускорения роботизации участники круглого стола предложили такие шаги, как развитие инфраструктуры рынка, создание единой базы отечественных роботизированных технологий и совершенствование системы подготовки инженерных кадров. А еще необходим постоянный диалог между поставщиками технологий, интеграторами, собственниками предприятий и органами власти. Эти и другие предложения учтут разработчики новых инструментов поддержки роботизации бизнеса в Москве и столичных предприятий.

Некоторые проекты, предложенные участниками круглого стола, правительство Москвы уже реализует совместно с экспертами АНО «Мосстратегия». Например, участникам проекта «Производительность труда» доступны образовательные курсы по основам робототехники и экспертная поддержка на всех этапах внедрения роботов. В столице создана база из более чем 250 инструментов повышения эффективности для разных отраслей. Из них более 86 процентов – решения по цифровизации и роботизации. Помимо этого, в городе собрана единая база поставщиков и интеграторов цифровых решений. В ней представлены более 200 работающих на рынке компаний, имеющих хорошую репутацию. В столице проходят деловые миссии, позволяющие московскому бизнесу узнать больше о лучших мировых решениях по роботизации производств, сферы услуг и других отраслей экономики.

С 2022 года ведется системная работа по повышению эффективности предприятий столицы за счет города в рамках нацпроекта «Производительность труда». Сегодня это федеральный проект в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, что системная работа по повышению эффективности предприятий столицы ведется в Москве в рамках проекта «Производительность труда» ведется в городе с 2022 года. Как сообщал ранее Сергей Собянин, за 4 года реализации его участниками стали 535 столичных предприятий.

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